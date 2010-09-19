МО РФ показало кадры боевой работы расчета миномета "Нона-К"

Военнослужащие рассказали о работе мотострелков от "Запада".

Российский боевой расчет миномета "Нона-К" мотострелковой бригады гвардейской танковой армии при "Западной" группировке Вооруженных сил страны уничтожил расчет гранатомета АГС-17 ВСУ. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Военнослужащие заметили, что буксируемые 120-миллиметровые установки в ежедневном режиме продолжают выполнять в зоне проведения специальной военной операции задачи по ликвидации противника. Кроме объекта ВСУ, удалось уничтожить одно из подразделений местный националистов вместе с живой силой.

Работаем по минометам вражеским, по пехоте, уничтожаем "опорники" и помогаем нашей пехоте продвигаться вперед. Из последних - АГС уничтожили с первого попадания. Загорелось. Весь командный пункт был в шоке, скажем так. наводчик "Ноны" с позывным "Пушкин"

В профильном ведомстве подчеркнули, что удар по выявленной позиции гранатомета на одном из опорных пунктов ВСУ отечественные минометчики нанесли во время попытки армии киевского режима стянуть собственные силы для осуществления контратаки в направлении рубежей обороны одного из подразделений "Запада". Цели противника были вовремя обнаружены средствами ведения воздушной разведки.

Расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожили наземные цели ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России