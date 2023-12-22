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Расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожили наземные цели ВСУ

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Военнослужащие выполнили боевую задачу.

Российские расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" от Черноморского флота страны нанесли удар по наземным целям Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники отдела информационного обеспечения ЧФ. Военнослужащие отметили, что удар по военным по целям на территории соседнего государства был нанесен в ходе боевого дежурства. Известно, что личный состав дивизиона после получения сведений с координатами целей противника выдвинулся в позиционный район, где развернул пусковые установки. Затем "Бастион" выполнил запуски крылатых ракет. Результаты объективного контроля подтвердили точное поражение указанных целей ВСУ.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.

Видео: отдел информационного обеспечения ЧФ

Теги: бастион, всу, миноборонф, сво, черноморский флот
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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