Расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожили наземные цели ВСУ

Военнослужащие выполнили боевую задачу.

Российские расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" от Черноморского флота страны нанесли удар по наземным целям Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники отдела информационного обеспечения ЧФ. Военнослужащие отметили, что удар по военным по целям на территории соседнего государства был нанесен в ходе боевого дежурства. Известно, что личный состав дивизиона после получения сведений с координатами целей противника выдвинулся в позиционный район, где развернул пусковые установки. Затем "Бастион" выполнил запуски крылатых ракет. Результаты объективного контроля подтвердили точное поражение указанных целей ВСУ.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.

Видео: отдел информационного обеспечения ЧФ