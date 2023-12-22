Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34

Удар по целям наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей штурмовиков Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики уничтожили опорный пункт и живую силу украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар по целям наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. После выполнения поставленонй задачи экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубицы "Мста-С".

Видео: Минобороны России