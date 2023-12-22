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Минобороны показало кадры боевой работы гаубицы "Мста-С"

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Российские артиллеристы поразили замаскированный опорный пункт украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы гаубицы "Мста-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы поразили замаскированный опорный пункт украинских войск. Боевые действия велись в Запорожской области. В результате точной стрельбы российские артиллеристы поразили живую силу, средства связи и вооружение противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили опорные пункты и позиции ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, мста-с
Категории: Лента новостей, Новости России,

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