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Минобороны: российские войска поразили опорные пункты и позиции ВСУ

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Потери противника составили до 125 военнослужащих, один танк Т-64, шесть единиц автомобильной техники, гаубица М198 и САУ "Краб".

Вооруженные силы России поразили опорные пункты и позиции украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Опорные пункты, места скопления живой силы и техники противника были поражены тяжелым огнеметными системами в районах Совхоза Октябрь, Сторожевого, Доброволья, Дорожнянки, Луговского. Также российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах Урожайного, Старомайорского и Водяного. Потери украинских войск составили до 125 военнослужащих, один танк Т-64, шесть единиц автомобильной техники, гаубица М198 и САУ "Краб".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубицы М-46.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, минобороны россии, опорный пункт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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