Heineken приостанавливает экспорт пива в Россию

Компания напомнила, что в РФ есть локализованное производство пива.

Нидерландская компания Heineken приостанавливает экспорт пива и собственные инвестиционные проекты на территории России. Алкогольный концерн объяснил такое решение. Иностранцы уточнили, что все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании, расположенные в стране, продолжают работу в штатном режиме. Функционированию отделений способствует высокий уровень локализации производства, а также закупок сырья и материалов.

Нашим приоритетом остается забота о безопасности и благополучии сотрудников, а также выполнение обязательств перед клиентами, партнерами и потребителями. пресс-служба Heineken

Напомним, что датская пивоваренная компания Carlsberg, в торговую сеть которой вошли такие бренды, как Tuborg, Holsten и Kronenbourg, приостановила свою деятельность в РФ.

Samsung приостанавливает поставки телефонов и микрочипов в Россию.

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