Samsung приостанавливает поставки телефонов и микрочипов в Россию

В компании рассказали о причинах такого решения.

Южнокорейская технологическая компания Samsung приостанавливает поставки гаджетов и микрочипов на территорию России. Об этом пользователям рассказали журналисты из информационного агентства Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным издания, данное решение руководством компании принято в связи с геополитической обстановкой в мире. Источник СМИ из сотрудников фирмы-производителя электроники рассказал о том, что клиенты из РФ будут ограничены абсолютно во всей продукции бренда.

Наша приоритетная задача - обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей. пресс-служба Samsung

Напомним, что Samsung специализируется на производстве электроники, полупроводников, а также телекоммуникационного оборудования.

Компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России.

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