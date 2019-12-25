Компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России

В компании объяснили это решение западными санкциями.

Американская технологическая корпорация Microsoft приняла решение о приостановке продажи товаров и предоставления услуг на территории России. Это постановление связано с ситуацией, которая происходит вокруг Украины. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России. пресс-служба компании

В пресс-службе Microsoft подчеркнули, что прекращают деятельность по ряду направлений в РФ в соответствии с введенными ранее санкциями от Европейского союза, США и Великобритании.

Госдума разрешила вводить санкции против всех иностранцев, нарушающих права россиян.

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