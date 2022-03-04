Госдума разрешила вводить санкции против всех иностранцев, нарушающих права россиян

Расширяются пункты закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".

Госдума России разрешила вводить санкции против всех иностранцев и лиц без гражданства, которые нарушают права россиян или совершивших против их преступление. Документ одобрен представителями нижней палаты парламента РФ на пленарном заседании 4 марта. Инициатива прошла через третье завершающее чтение. Уточняется, что ранее такие ограничения накладывались только на американцев.

Поправки расширят действие принятого в 2012 году закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". В частности, в число преступлений, за которые последуют наказания, попадает несправедливое вынесение приговора, необоснованное юридическое преследование. Виновным могут запретить въезд на территорию страны, арестовать финансовые и другие активы, запретить совершать сделки с недвижимостью и инвестициями.

Также деятельность юридических лиц, которые находятся под контролем иностранцев, нарушающих права россиян, может быть приостановлена в РФ. Эта ситуация затронет и полномочия должностных лиц, находящихся в советах директоров, органах управления предприятиями.

Госдума ввела уголовную ответственность за фейки о действиях ВС РФ и призывы к санкциям.

Фото и видео: YouTube / Россия 24