Госдума ввела уголовную ответственность за фейки о действиях ВС РФ и призывы к санкциям

Документ принят сразу во втором и третьем чтениях.

Госдума ввела уголовную ответственность за фейки (распространение ложной информации) о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям. На пленарном заседании 4 марта депутаты единогласно поддержали документ сразу во втором и третьем чтении. За фейк-ньюс под видом достоверных сведений для заведомо ложных данных предусмотрен штраф в размере от 700 тысяч рублей до 1,5 млн рублей. Альтернативой станет лишение свободы на срок до трех лет.

За распространение фейка с использованием служебного положения, группой лиц, с искусственным созданием доказательств обвинения наказание увеличится до срока в 5-10 лет лишения свободы. Если сведения повлекли серьезные (тяжкие) последствия, то срок будет увеличен до 10-15 лет.

Административная ответственность также вводится за дискредитацию ВС РФ, общественные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ.Штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц, 100-200 тысяч для должностных лиц, 300-500 тысяч для юридических лиц. Если действия будут сопровождаться призывом к проведению несогласованных акций протеста, то штрафы увеличиваются в пределах 50-100 тысяч, 200-300 тысяч и 500 тысяч - до 1 млн рублей соответственно по указанным выше категориям.

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