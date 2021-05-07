Путин предложил внести в устав ОДКБ понятие "контролирующее государство"

В пояснительной записке уточняется, что "условия участия КМС в операции ООН определяются в соглашении". Заключением данного соглашения занимается "координирующее государство" с уполномоченным подразделением ООН.

Госдума рассмотрит протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ. Президент России Владимир Путин предложил добавить в документ новое понятие – "координирующее государство". Текст документа размещен в думской электронной базе.

В протоколе сказано, что "координирующее государство" будет создавать коллективные миротворческие силы (КМС) ОДКБ. Они будут применяться в операции ООН по поддержанию мира. В пояснительной записке уточняется, что "условия участия КМС в операции ООН определяются в соглашении". Заключением данного соглашения занимается "координирующее государство" с уполномоченным подразделением ООН.

Напомним, что 16 сентября 2021 года в Душанбе подписали протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ. Теперь миротворцы могут формировать подразделения от имени ООН. Таким образом, Запад не может вмешиваться в регионы якобы от лица "всего международного сообщества".

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Фото: kremlin.ru