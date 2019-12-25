В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах до 30 сентября

Пока законопроект устанавливает периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых не подлежит применению.

На рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект о кредитных каникулах для россиян до 30 сентября 2022 года. Данная инициатива предусмотрена в комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ опубликован в думской электронной базе.

Не исключено, что осенью этот срок могут продлить. Пока законопроект устанавливает периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых не подлежит применению. Об этом говорится в Федеральном законе №106.

Кроме того, данная инициатива обозначит механизмы поддержки экономического сектора. Предпринимателям по российскому законодательству могут упростить разрешительные и лицензионные процедуры. Речь идет о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и государственных нужд, а также особенностях регулирования правоотношений в сфере осуществления страховой деятельности России.

Ранее мы сообщили, что в Госдуму внесли поправки о наказании до 15 лет лишения свободы за фейки о действиях ВС РФ.

Фото: duma.gov.ru