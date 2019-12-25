В Госдуму внесли поправки о наказании до 15 лет лишения свободы за фейки о действиях ВС РФ

Депутат убежден, что недостоверные сообщения о российских военнослужащих деморализуют общество и подрывают доверие к российской армии.

В Госдуме внесли поправки о наказании за распространение фейков о действиях вооруженных сил России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на автора инициативы, главу думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Парламентарий подчеркнул, что фейки о российских военнослужащих деморализуют общество. Кроме того, у россиян подрывается доверие к российской армии и силовым структурам. По его словам, недостоверная информация ранит родных и близких бойцов. Пискарев настаивал на проработке вопроса.

Первая часть – она общая, касающаяся изготовления таких фейков и их распространения, предусмотрено до трех лет лишения свободы. Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы. Василий Пискарев, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции

Пискарев отметил, что это не отдельный законопроект. Поправки предусмотрены ко II чтению законопроекта об уголовном наказании для россиян за исполнение иностранных санкций. Ближайшие заседания депутатов Госдумы по этому вопросу запланированы на 4,9 и 10 марта.

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Фото: Piter.TV