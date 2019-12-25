В Красносельском районе Петербурга начали строить школу на 1125 учеников

Ожидается, что строительство завершится во втором квартале 2028 года.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга началось строительство новой школы. Проект реализует девелопер РСТИ. Учебное заведение появится на улице Тамбасова на территории жилого комплекса ЖК "Кинопарк".

Как рассказал портал "Строительный Петербург", школа рассчитана на 1125 учеников. Здание будет состоять из нескольких блоков высотой от двух до четырёх этажей, а его площадь составит примерно 21,8 тысячи квадратных метров.

Внутри разместят учебные кабинеты, библиотеку, актовый зал и спортивные помещения. Для занятий физкультурой предусмотрены два бассейна, спортзал и отдельное пространство для гимнастики и хореографии. Также в школе оборудуют медицинский блок, столовую и пищеблок.

Рядом со зданием обустроят спортивные и игровые площадки. Территорию благоустроят, чтобы школьники могли проводить занятия и отдыхать на свежем воздухе.

Ожидается, что строительство завершится во втором квартале 2028 года. После этого объект передадут в собственность города.

Помимо школы, в жилом комплексе "Кинопарк" планируется строительство двух детских садов на 200 мест каждый. Первый из них собираются открыть уже в этом году. Сам жилой комплекс включает три очереди застройки и рассчитан более чем на три тысячи квартир.

Фото: РСТИ