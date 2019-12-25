В Михайловском саду Петербурга появилась "скамейка с особенностями"

Ее сделали в мастерской "Простые вещи" ко Всемирному дню психического здоровья.

В Михайловском саду Русского музея появилась "скамейка с особенностями". Ее открыли ко Всемирному дню психического здоровья. Скамейку сделали в мастерской "Простые вещи", в которой работают взрослые люди с особенностями развития интеллекта и психики. Об этом сообщила пресс-служба музея

Как пояснили в музее, эта скамейка показывает дистанцию, на которой человек с особенностями находится от остальных членов общества. При этом, можно повернуться, видеть друг друга и общаться.

"Простые вещи" представляют собой шесть мастерских: графическую, кулинарную, швейную, керамическую, столярную и арт-студию. Сейчас мастерские посещают 50 особых мастеров и более 200 волонтеров.

Ранее Piter.tv познакомился с мастером Федей из "Простых вещей" и узнал, как мастерские работают в режиме пандемии.

Фото: Русский музей