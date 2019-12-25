На Васильевском острове может появиться новое пространство "Гавань 2.0"

Вдоль берега планируют создать пешеходную и рекреационную зоны на территории 15 га.

Группе компаний "Севкабель" удалось достичь соглашения с правительством Петербурга и гостиничным оператором "Азимут" об обновлении Морского вокзала. Ожидается, что 4 июня стороны подпишут соглашение на ПМЭФ-2021, сообщила "Фонтанка.ру".

Ранее Piter.TV рассказывал о проекте. В апреле 2021-го года культурно-деловой центр "Севкабель Порт" презентовал Смольному план развития площади Морской Славы и часть зданий Морского Вокзала. Береговые девелоперские проекты от Кожевенной линии до намывных участков Василеостровского района планируют объединить в единое общественно-культурное направление "Гавань 2.0". В здании Морского Вокзала расположится четырехзвездочный отель и медиа-центр, а площадь Морской Славы благоустроят и озеленят. Стоимость проекта оценивается в 10 млрд рублей.

Фото: vk.com/naparome_ru