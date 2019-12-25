Концепция будущего кластера на месте "Голицын Лофта" до сих пор не определена

Реставрационные работы в доме на набережной реки Фонтанки, 20, где ранее располагался "Голицын Лофт", до сих пор не начались. Об этом Piter.TV узнал от пресс-служба ООО "Бронка Групп".
В настоящее время компания прорабатывает концепцию развития и ведет подготовку к реставрационным работам.
сообщили в пресс-службе.
В компании подтвердили, что в будущем в здании будет новое креативное пространство с упором на культурно-досуговую составляющую.
В марте 2021 года компания анонсировала начало реставрационных работ. Тогда она получала исходно-разрешительную документацию. Завершить работы планировалось к концу осени. На плохое состояние дома жаловались арендаторы "Голицын Лофта". Во время управления "BS Art Development Group", по сообщениям предпринимателей, в здании были перебои с электроснабжением и теплоснабжением.
Напомним, Дом Неклюдова является объектом культурного наследия федерального значения. Он был взят под охрану в 2001 году. Piter.TV обратился за подробностями в пресс-службу КГИОП.
Фото: citywalls.ru
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