Концепция будущего кластера на месте "Голицын Лофта" до сих пор не определена

О воссоздании общественного пространства говорят с 2020 года, однако работы так и не начались.

Реставрационные работы в доме на набережной реки Фонтанки, 20, где ранее располагался "Голицын Лофт", до сих пор не начались. Об этом Piter.TV узнал от пресс-служба ООО "Бронка Групп".

В настоящее время компания прорабатывает концепцию развития и ведет подготовку к реставрационным работам. сообщили в пресс-службе.

В компании подтвердили, что в будущем в здании будет новое креативное пространство с упором на культурно-досуговую составляющую.

В марте 2021 года компания анонсировала начало реставрационных работ. Тогда она получала исходно-разрешительную документацию. Завершить работы планировалось к концу осени. На плохое состояние дома жаловались арендаторы "Голицын Лофта". Во время управления "BS Art Development Group", по сообщениям предпринимателей, в здании были перебои с электроснабжением и теплоснабжением.

Напомним, Дом Неклюдова является объектом культурного наследия федерального значения. Он был взят под охрану в 2001 году. Piter.TV обратился за подробностями в пресс-службу КГИОП.

Фото: citywalls.ru