Арендаторов "Голицын-Лофт" приглашают вернуться в креативное пространство после ремонта и реконструкции

Канал Piter.TV узнал о продолжении истории с конфликтом между собственником дома на Фонтанке, 20 и создателями пространства "Голицын Лофт". Похоже, после ремонта и реконструкции, сюда вернется и креативный кластер, и большинство арендаторов.

На месте закрытого весной 2020 года культурного пространства "Голицын Лофт" на набережной Фонтанки, 20 (в Доме обер-прокурора Неклюдова) уже в этом году может вновь открыться культурный кластер. К такому решению пришли представители собственника объекта из "Бронка Групп". Об этом в интервью Piter.TV рассказал один из бывших арендаторов "Голицын Лофта", владелица магазина Tykva Store Вита Афанасьева. По ее словам, уже сейчас собственник здания ведет переговоры с экс-резидентами культурного пространства. Всем им предлагают вернуться в те же места, которые они занимали в "Голицын Лофте" во времена управления BS Art Development Group. При этом уже сейчас ясно, что раньше лета 2020 года культурная и коммерческая жизнь в стены дома на Фонтанке не вернется.

Собственник заявил нам, что он хочет сохранить в этом месте креативное пространство. Сейчас собственник проводит обследование здания. Смотрит, какие есть повреждения и проблемы, сколько нужно времени, чтобы его восстановить. Насколько я знаю, к середине июня они должны уже все отметить, посмотреть и начать проводить установочные встречи. Только тогда нам назовут конкретные сроки. Пока что есть догадки. Кто-то говорит про 2-3 месяца, кто-то про большие сроки. Нужно провести отопление, сделать свет, а не только косметический ремонт. Вита Афанасьева, экс-арендатор

Отметим, что с начала года в социальных сетях арендаторы пространства жаловались на перебои с электроснабжением здания, плохое состояние мест общего пользования. Кроме того, в данный момент на объекте нет теплоснабжения. Именно ремонтные работы и укрепление инженерной инфраструктуры откладывают перезапуск культурного кластера.

На самом деле нам просто нужно отремонтировать места общего пользования. Это очевидно. Люди вгоняли во двор тяжелые машины, поломали тротуарную доску, разрушено отопление. У нас с декабря были проблемы с электроэнергией, это не секрет, зимой всегда вырубало свет. Многие салоны красоты из-за этого съезжали. Я думаю, что у собственника будет больше полномочий для решения таких проблем.

При этом арендаторы опасаются роста цен на аренду при работе с собственником. По мнению Виты Афанасьевой, после кризиса лишь немногие малые предприятия (кафе, бары, галереи, парикмахерские), населявшие "Голицын Лофт" смогут справиться с ростом цен. В остальном, несмотря на конфликт между "Бронка Групп" и управляющей компанией, некогда создавшей "Голицын Лофт", предприниматели готовы остаться и работать на прежним месте напрямую с собственником.

Арендаторы с удовольствием вернутся. У нас есть внутренний чат, и никто не собирается уходить. Разве что 2-3 человека. Ребята вообще в этой истории проявили завидную стойкость. Они дежурили по ночам, последние 2-3 дня дежурили в машинах под "Голицын Лофт" из-за слухов, что некто будет вывозить оборудование. Правда, слухи не подтвердились. Но все охраняли свое имущество до последнего, потому что все дорожат этим местом. И люди там останутся. А собственник, надеемся, что он оставит проект. Его любит город. Нужна только хорошая хозяйская рука, которая там все пропылесосит и подметет. = Вита Афанасьева, экс-арендатор

Информацию о желании сохранить здание № 20 на Фонтанке в статусе креативного кластера Piter.TV рассказали и в пресс-службе собственника объекта.

Мы продолжим развивать "Голицын лофт" именно как креативное пространство и хотим, чтобы оно продолжало оставаться одним из неформальных символов Санкт-Петербурга. Со всеми текущими резидентами "Голицын Лофта", которые хотели бы продолжить здесь работу, ведутся переговоры. После обновления концепции мы предложим им качественно новый набор услуг с точки зрения управления кластером, а также создадим комфортные условия для возобновления работы. пресс-служба "Бронка Групп"

Полную версию эфира с участием Виты Афанасьевой об истории с закрытием пространства "Голицын Лофт" смотрите в разделе "Наши трансляции".