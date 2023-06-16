Сбер и «Бронка Групп» будут развивать мобильное приложение для мигрантов

На площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о внедрении цифровых сервисов Сбера в мобильное приложение PatentMobile.

Сервис позволяет трудовым мигрантам записываться на подготовку документов для получения патента, оплачивать налоги и искать работу даже до приезда в РФ.

Сбер уже внедрил в приложение банковский сервис для выплаты налогов, на очереди –возможность для заказа банковских карт, юридическая поддержка, мобильная связь и ДМС.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Мы подписали ряд соглашений, наверное, два соглашения о цифровой трансформации, где мы будем помогать нашим клиентам и в импортозамещении, в сфере IT, и в сфере разработки программного обеспечения, делиться своей платформой и, соответственно, помогать создавать очень эффективные сервисы.

Важный для Северо-Запада проект - финансирование реконструкции и модернизации предприятия, которое выпускает современную лесозаготовительную технику.

Сбер, республика Карелия и крупнейший в регионе производитель лесозаготовительной техники "Амкодор-Онего" подписали соглашение о сотрудничестве.

Еще одним стратегическим документом стало соглашение с ведущим оператором по сбору и утилизации отходов – группой ЭкоЛайн.

Российский экологический оператор и Сбербанк будут осуществлять совместное финансирование проектов по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры в сфере обращения с ТКО.

Евгений Михайлов, Председатель совета директоров Группы ЭкоЛайн: