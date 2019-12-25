Бывшее здание "Голицын Лофта" должны привести в порядок до конца весны 2023 года

Сейчас КГИОП изучает проектную документацию по реставрации и ремонту лицевого фасада.

ООО "Фаворот Плюс" (входит в ООО "Бронка Групп") должно завершить ремонт и реставрацию бывшего здания "Голицын Лофта" не позднее конца апреля 2023 года. Об этом Piter.TV узнал в пресс-службе КГИОП.

В апреле этого года в Арбитражном суде по Петербургу и Ленобласти состоялось заседание, на котором компанию обязали в течение 24 месяцев со дня вступления решения в законную силу провести все необходимые работы. Речь идет об объекте культурного наследия "Доме Неклюдова П.В" на набережной Фонтанки, 20, литера А. Еще в 2017 году было специалисты зафиксировали, что фасады сильно загрязнены, во дворе были выполнены самовольные работы, на лицевом фасаде частично утрачен архитектурный декор и многое другое.

В 2021 году ведомство выдало задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, а 1 сентября КГИОП разрешил проводить комплексные научные исследования для разработки проектной документации. Спустя 2 месяца Комитет получил проектную документацию по реставрации и ремонту лицевого фасада с положительным заключением по результатам государственной историко-культурной экспертизы. Сейчас он изучает документацию.

Ранее о ходе работ мы спрашивали пресс-служба ООО "Бронка Групп". Тогда стало известно, что работы еще не начались, а концепция будущего пространства не определена.

Фото: citywalls.ru