Что происходит с “Голицын Лофт”: версия арендатора

Один из первых и наиболее опытных резидентов пространства "Голицын Лофт" Вита Афанасьева – о том, почему арендаторы верят в возвращение креативного кластера на прежнее место, и своей версии случившегося с проектом.

В мае 2020 года креативный кластер "Голицын Лофт" окончательно закрыл двери для посетителей и арендаторов. Креативное пространство, расположенное в историческом здании на набережной Фонтанки, дом 20, сейчас недоступно для посещения. Что происходит в его стенах, и во что превратится бывший Дом обер-прокурора Неклюдова доподлинно неизвестно. Зато в городе активно обсуждают обстоятельства случившегося.

Дискуссия ведется в основном на уровне слухов и предположений. Кто-то говорит про "рейдерские приемчики из 90-х", про невозвращенные депозиты по аренде для малого бизнеса из числа резидентов пространства. По Instagram гуляют снимки обезлюдевшего и заросшего мусором креативного пространства, сами арендаторы гадают о причинах конфликта между собственником дома-памятника и организаторами креативного пространства.

Однако на 100% можно говорить только о двух вещах. Мекка хипстеров и сверхпопулярное у туристов место временно закрыто: его покинули все бары, магазинчики, рестораны, крафтовые лафки и салоны красоты. Причиной этого стало расхождение между двумя структурами: собственника здания "Бронка групп" и управляющей компании (читай - основного арендатора последних 5 лет) BS Art Development Group.

Все остальное – неизвестно. Что будет дальше с "Голицын Лофт" и вернется ли он в прежнем виде? Как скоро? Что конкретное не поделили собственник и управляющая компания? Канал Piter.TV поставил целью дать слово трем сторонам этой конфликтной ситуации. Первое большое интервью наши журналисты записали с одним из давних арендаторов "Голицын Лофт": это Вита Афанасьева, Tykva Store. Ее компания въехала на Фонтанку, 20 одной из первых. Владелица Tykva Store рассказала нам, почему не хочет судиться с BS Art Development Group из-за потерянных на аренде денег, почему с уважением относится к решению собственника здание, а главное – предрекла возвращение "Голицын Холла" на прежнее место (но в обновленном виде).

Вопрос по Ларри Кингу: что произошло с Голицын Лофт? Ваша версий событий.

В начале марта к нам обратилась управляющая компания на тему того, что у них возник конфликт с собственником здания. Они попросили нас больше не платить за аренду. Это было 8-10 марта, мы как раз тогда сделали платеж за март вперед. Нас вызвали к себе, сказали, что из-за общей неопределенности можно не платить за аренду заранее, а лучше платить по факту: "месяц отсидели, только тогда заплатили". Чтобы они нам не были должны, если проект в какой-то момент окончательно закроется.

Затем 28 марта нам всем запретили деятельность из-за коронавируса, мы разошлись, оставили вещи под камерами и под сигнализацией. Через неделю, в начале апреля уже поступила информация от собственника здания, что в ближайшее время объект будет обесточен. Причиной отключения электричества собственники называли то, что управляющая компания не оплатила счета за электроэнергию. В результате нам отключили электричество, здание осталось без сигнализации и других средств защиты. Для арендаторов это были неприятные новости, нам после этого уже пришлось вывозить вещи: никто не гарантировал их сохранность. Это был очередной этап "исхода".

Затем уже с 15 мая здание было полностью передано собственнику. Сначала управляющая компания там находилась (весь период с марта по 15 мая, – прим. редакции), они занимались вывозом мусора, охраной. Теперь их там нет, за все вопросы отвечает собственник.

Мы пообщались с представителями собственника, сдали собственнику списки людей, которые могут посещать пространство от наших проектов, в принципе, уже сейчас получили свободный доступ на территорию. Мы можем заходить в свои помещения, надо просто назвать фамилию на входе. При этом мы сейчас за них даже не платим. То есть, нас не просят дособрать какие-то вещи и убираться.

Но в целом проект не работает. По двум причинам. Карантин и то, что там нет нет отопления и света. Собственник пообещал нам в ближайшее время просто привести в порядок все места общего пользования, которые пришли в негодность и как-то "устали" за эти 5 лет. Восстановить тот же самый двор и продолжить работу с теми же арендаторами.

Для людей, которые не бывали в "Голицын Лофт", которые не знают, о чем идет речь. Расскажите, что это было за пространство, по какому принципу работало, каким оно было в период расцвета? Чем отличалось от других кластеров, где собраны по схожему принципу бары, кафе, магазины и модные парикмахерские?

Наш магазин находился там с самого начала. Когда мы заходили в проект 5 лет назад, то это было полностью заброшенное здание. Надо отдать должное, управляющая компания внесла в его окультуривание большой вклад. Они осушили подвалы, покрасили стены и полы, привели весь дом порядок. Представьте себе объем работ, это было заброшенное здание, которое простаивало лет 20-30.

В результате получилась такая европейская, петербургская история, со своей неповторимой атмосферой. Это был заброшенный старинный особняк, охранное здание. где на втором этаже были исторические камины... Плюс локация была хорошая: центр города, уютный внутренний двор. А еще там собрались хорошие резиденты, управляющая компания проводила отбор, кастинги, кто попало не мог оказаться в "Голицын Лофте". Это тоже весомый вклад BS Art Development Group в проект.Они привели "Цифербург", который сделал позже "Голицын-Холл", а это все якорные проекты.

Пять лет все жили и работали конструктивно, объект приносил прибыль арендаторам и, возможно, управляющей компании, петербуржцы любили это место. В какой момент что-то пошло не так?

Произошел конфликт между управляющей компанией и собственником. А мы получили то, что получили. Подробностей самого конфликта мы не знаем.

В СМИ прозвучали три версии конфликта. Среди них - конфликты с местными жителями, которых возмущали шум и постоянные тусовки вблизи от жилищ. Якобы собственник устал от этих жалоб и интереса проверяющих органов. Второе – что это чисто экономическая история, что УК не потянула свои обязательства, накопила слишком много долгов, не договорились об очередном контракте. Третье, что собственник здания решил изменить концепцию проекта. А значит, им стала не нужна такая креативная управляющая компания.

По поводу шума - он был всегда. Все эти 5 лет. Да, возникали отдельные недовольства, но такая проблема характерна для любых заведений в центре города. У меня был магазин на Рубинштейна, там нашлась женщина в доме напротив, которую просто не устраивало, что в мой магазин открывается дверь. Понимаете? В центре города работа всегда сопряжена с чем-то подобным, и у "Голицын Лофт" не было особых проблем. Был опыт работы с этим. Они особо ничего не нарушали. Учитывая, что там собрались очень приличные резиденты. Это были качественные и хорошие проекты, все следили за тем, чтобы музыка не орала, чтобы гости не хулиганили. История про смену концепции тоже не выглядит правдоподобной, собственник заявил нам, что он хочет сохранить в этом месте креативное пространство.

Получается, причины все-таки – чисто экономические?

По поводу экономики – нас никто не посвятил в тонкости случившегося. Но нам дали понять: пространство останется на прежнем месте и будет жить.

Вам конкретно что-то предлагали? Условия, сроки на которых можно вернуться после ремонта? Что говорят арендаторам?

Сейчас собственник проводит обследование здания. Смотрит, какие есть повреждения и проблемы, сколько нужно времени, чтобы его восстановить. Насколько я знаю, к середине июня они должны уже все отметить, посмотреть и начать проводить установочные встречи. Только тогда нам назовут конкретные сроки. Пока что есть догадки. Кто-то говорит про 2-3 месяца, кто-то про большие сроки. Нужно провести отопление, сделать свет, а не только косметический ремонт.

Как этот конфликт владельцев отразился на арендаторах? Можно ли сказать, что вы как-то пострадали? Например, финансово?

Про коллег ничего говорить не буду, всегда есть куча историй и куча "но". Кто-то вроде пострадал, но у них могли быть свои проблемы с оплатой аренды... Каждый случай надо рассматривать индивидуально. Что у нас? У нас в Tykva Store следующая ситуация. По одной из версий событий (ее озвучивала ранее управляющая компания), договор между собственником и управляющей компанией закончился 11 марта. Получается, и с нами в тот момент должны были расторгнуть договор и вернуть депозит за апрель и май. Но сейчас позиция управляющей компании другая. Оказалось, что они там по бумагам находились все-таки до мая, а значит, формально, все договоры по аренде действовали, и я там находилась на правах арендатора до середины мая. Хоть в реальности и не работала на территории объекта, но вещи мои там находились или могли находиться.

Если это так, то в каком-то смысле я эту аренду "откатала", а значит, эти средства не вернут. Моя позиция в этом вопросе - я в любом случае хочу скорее подписать расторгающие акты, чтобы не идти в суд, и чтобы с меня в суде ничего не потребовали. Моя позиция - хорошо расстаться документально с ребятами.

Как результат, вчера и позавчера мы разговаривали с ними. Пока не нашли общий язык, мне пришлось нанять юриста, сейчас разбираемся.

А почему отказываетесь от судебной перспективы?

Я не хочу идти в суд, потому что во многом благодарна этим людям. Они долгое время качественно делали проект, мои отношения с ними все это время развивались в хорошем ключе. Когда мы въезжали ( а мы открывались как вторая точка с момента запуска), нам искренне помогали, мне за ночь сделали коридор-подход к моему проекту. Самый главный человек в управляющей компании на тот момент лично проконтролировал, чтобы все было оперативно, как результат, за ночь покрасили стены и пол. Из-за этой благодарности, за это время поддержки и совместной работы, я не буду судиться. Хотя понимаю, что финансовая правда на моей стороне, и вроде мне даже должны денег.

Были ли какие-то рейдерские ужасы из 90-х при передаче объекта из одних рук в другие? В социальных сетях происходящее местами описывали чуть ли не как насильственное выдворение людей со сломанными витринами, угрозами разбить молотком рояль...

У кого-то была неоплаченная аренда. Таким людям напрямую говорили - "уходите". Не стоит на неоплаченных площадях сидеть и дожидаться нового собственника. А те им отвечали: мы и вам не заплатим, но собственника здесь дождемся. И управляющая компания действительно обиделась на то, что арендаторы, с которыми они так долго работали, захотели остаться и работать с собственником.

Меня это не коснулось. Так как у нашей компании был оплачен март, а депозитов хватало до середине мая, никто меня не выгонял, ничем не угрожал, ничего распилить не предлагал. Освободить площади предлагали только тем, у кого не была оплачена аренда. Позиция была в том, что эти арендаторы как бы оставались там за счет управляющей компании.

Многие боялись, как поведет себя собственник. Ожидания у ряда людей были неприятными. Владельцев часто представляют в монструозном ключе. Как себя проявила "Бронза Групп" в этой истории?

Все было нормально. Они сказали, что хотят продолжить с нами работать. Но пока у нас с собственником нет никаких договоров, это тоже факт. Ни договора о намерениях, ничего вообще. Они собрали с нас информацию, уточнили арендную ставку. Единственный сложный момент был тогда, когда они в самом начале попросили нас показать им все наши текущие договора на аренду. Я написала развернутое письмо, я одна из первых отказалась показывать этот договор. У нас там (в договорах) даже строчка была о том, что детали договора не разглашаются третьей стороны. И предоставить конфиденциальную информацию собственнику… это было бы некрасиво по отношению к управляющей компании.

Мы предложили им: когда "Бронза Групп" вступит в права, тогда и пообщаться. Я дала понять, что не хочу, чтобы нас сталкивали лбами с управляющей компанией. Все, что нам нужно - спокойно жить и работать, мы не хотим быть причастны к их разборкам. И все, больше договор никто не просил.

Хотя бы какие-то предварительные контакты об аренде после ремонта и реконструкции объекта ведутся?

Уже после 15 мая, когда они вступили в права, они собрали данные, стоимость аренды за метр, теперь мы ждем подвижек. Пока это позиционируется как то, что до середины июня они проводят замеры, оценивают объем работ, а потом будут обсуждать с нами индивидуально условия сотрудничества.

Получается, что кроме условных "моральных обязанностей" перед управляющей компанией, у вас нет никаких поводов не сотрудничать с "Бронка Групп"? Спасибо им за создание центра и эти 5 лет, но дальше вы будете работать с собственником?

Вообще странно обижаться на нас. Это мой бизнес, я вложила в него много денег, у нас есть люди, 5 человек, которые останутся без работы, если я обижусь и уйду из проекта. Я живу на эти деньги. Просить нас закрыть магазины и не работать в Голицыне – очень эмоционально, странно и не имеет отношения к бизнесу. Хорошим отношением на кассе не расплатишься.

Самая хорошая история сейчас для всех арендаторов: сказать "спасибо" управляющей компании, которая все эти годы была с нами, будущей управляющей компании сказать "здравствуйте"... и просто работать.

Как относитесь к мнению, что в последние годы "Голицын Лофт" стал уже "не торт", и смена управляющей компании со стороны собственника – это способ как-то встряхнуть пространство, обновить ситуацию?

Мы должны понимать, что ребята из управляющей компании сидели на аренде. У них был договор на 5 лет. Не было никаких гарантий, что этот договор продлят. У этой компании уже были случаи, когда с ними не продлевали договор по истечению срока. В УК понимали, что скоро это может случиться и с "Голицын Лофт", и они не были заинтересованы вкладывать сюда дополнительные средства. Конечно, теперь, если собственник увидел, что этот проект жизнеспособен, если они хотят сделать его по уровню как "Новая Голландия" (я назову этот пример, так как он действительно самый качественный в нашем городе), то они могут обновить пространство и серьезно вложиться. А управляющая компания - можно сравнить их позицию с человеком, который снимает квартиру. Вы же не вкладываетесь туда в замену полов и дорогой ремонт, только в косметику. Вот и управляющая компания особенных средств не тратила в последнее время.

Окей, может быть "Бронка Групп", правда что-то изменит к лучшему. Какие ваши пожелания? Что надо изменить в проекте "Голицын Лофт", чтобы он вышел на новый уровень?

На самом деле нам просто нужно отремонтировать места общего пользования. Это очевидно. Люди вгоняли во двор тяжелые машины, поломали тротуарную доску, разрушено отопление. У нас с декабря были проблемы с электроэнергией, это не секрет, зимой всегда вырубало свет. Многие салоны красоты из-за этого съезжали. Я думаю, что у собственника будет больше полномочий для решения таких проблем. Все арендаторы еще переживают за размер аренды, но я не думаю, что ее сильно поднимут. Сколько из этих предприятий выживет после кризиса? Кто сможет платить по повышенной ставке? Если нам оставят прошлые условия, то нет никаких проблем.

В завершение: ваш личный прогноз, вернется ли проект на свое место, и вернутся ли туда арендаторы?

Арендаторы с удовольствием вернутся. У нас есть внутренний чат, и никто не собирается уходить. Разве что 2-3 человека. Ребята вообще в этой истории проявили завидную стойкость. Они дежурили по ночам, последние 2-3 дня дежурили в машинах под "Голицын Лофт" из-за слухов, что некто будет вывозить оборудование. Правда, слухи не подтвердились. Но все охраняли свое имущество до последнего, потому что все дорожат этим местом. И люди там останутся. А собственник, надеемся, что он оставит проект. Его любит город. Нужна только хорошая хозяйская рука, которая там все пропылесосит и подметет.

Видео: Piter.TV