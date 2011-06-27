Власти Петербурга и "Газпром" подготовили проект по Охтинскому мысу

По словам губернатора Петербурга, археологическая экспозиция станет частью будущего археологического музея Петербурга.

В понедельник, 13 декабря, стало известно, что Смольный и компания "Газпром" подготовили единый проект по Охтинскому мысу, где предусмотрели сохранение существующих памятников и создание археологической экспозиции. Об этом сообщил губернатор Петербурга в эфире "Радио России".

По словам губернатора Петербурга, археологическая экспозиция станет частью будущего археологического музея Петербурга, который разместится на базе музея истории Петербурга - Петропавловской крепости.

Напомним, что неделю назад рабочая группа министерства культуры пришла к выводу, что оснований для строительства полноценного музея-заповедника нет, однако можно создать исторический парк и музей.

Ранее Путин призвал к компромиссу по развитию Охтинского мыса. По словам президента, если удастся прийти к компромиссу, то "Газпром нефть" поможет с финансированием музея.

Фото: пресс-служба "Газпром Нефти"