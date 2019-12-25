Путин призвал к компромиссу по развитию Охтинского мыса

По словам президента, если удастся прийти к компромиссу, то "Газпром нефть" поможет с финансированием музея.

Владимир Путин пообещал мотивировать "Газпром нефть" на совместную работу с общественниками по решению судьбы Охтинского мыса. Президент считает, что нужно прийти к компромиссу. В этом случае сразу будет источник финансирования. Об этом он сказал 9 декабря на Совете по развитию гражданского общества и правам человека.

Вопрос президенту задал координатор общественного движения "Архандзор" Константин Михайлов, сообщил "ТАСС". По информации Путина, компания готова вложить определенные средства, чтобы создать музейный комплекс. Вопрос с тем, сколько на мысе должно быть музейного пространства, а сколько — офисных помещений, пока не решен. Глава государства назвал его "дискуссионным".

Если это возможно, это хороший путь - поиск компромисса, потому что сразу у вас будет источник финансирования. Источник надежный, хороший. Если это возможно совместить, конечно, я сейчас не хочу предрешать окончательное решение вопроса. Владимир Путин.

Напомним, рабочая группа пришла к выводу, что полностью отдавать мыс под создание музея-заповедника — нецелесообразно. Единого мнения на самом деле выработать не удалось. По словам члена рабочей группы Михаила Мильчика, на заседаниях каждая сторона придерживалась своего мнения, при этом доклад президенту все же представили.

Фото: kremlin.ru