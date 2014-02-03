Рабочая группа по Охтинскому мысу провела одно заседание. Что будут представлять президенту — неясно

Часть представителей рабочей группы хочет видеть на мысе музей-заповедник на всей территории, но в "Газпроме" от проекта бизнес-центра отказываться не собираются.

Рабочая группа, которая должна заниматься решением вопроса о возможности создания археологического музея на Охтинском мысу, собиралась только один раз. Об этом Piter.TV узнал от члена рабочей группы, председателя ассоциации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы Михаила Мильчика.

Напомним, перед рабочей группой стоит задача оценить возможность создания историко-археологического музея "с учетом научно-исторической ценности объектов, климатических условий". Коллективное решение должно быть высказано до 1 декабря. Такое поручение дал Владимир Путин. Изначально президент попросил подготовить доклад к 1 мая, но затем продлил срок из-за сложности вопроса.

Заседание состоялось около месяца назад в онлайн-формате. По итогам никакого коллективного решения принято не было, хотя именно для него группа и создавалась.

Решение не принято. И больше, к сожалению, рабочая группа не собиралась. <...> Ситуация очень неопределенная и потому тревожная. Что будет сформулировано 1-го числа, я вам не могу ответить, не знаю. Михаил Мильчик.

Рабочую группу возглавляет заместитель министра культуры Алла Манилова. По словам Мильчика, Минкульт своей позиции не выражает, однако не стоит забывать, что именно ведомство одобрило экспертизу археолога из Казани Айрата Ситдикова. Согласно ей, историческую ценность представляют лишь 15% территории. Объект культурного наследия носит название "Крепость "Ниеншанц" XVII века, участки культурного слоя неолита и раннего металла V-II тысячелетий до н.э., грунтовый могильник XVI-XVII веков". На остальных 85% должны разместить бизнес-центр "Газпрома", который и является собственником территории.

Эксперт считает, что для того чтобы прийти к решению, нужно провести дополнительную экспертизу Охтинского мыса, однако ее никто не назначал. Часть членов рабочей группы поддерживает замдиректора АНО "Научно-исследовательский институт культурного и природного наследия" Петра Сорокина, который выступает за создание музея-заповедника на всей территории мыса. В феврале Союз архитекторов уже представил свою концепцию музея.

Помимо Маниловой, Мильчика и Сорокина в рабочую группу выходят Константин Сухенко, Борис Пиотровский, Владимир Кириллов и другие. Михаил Мильчик в беседе с Piter.TV отметил, что рабочая группа лишь разрабатывает предложение, однако точно не решает судьбу мыса.

Фото: ВКонтакте / Анастасия Плюто