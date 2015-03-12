В Петербурге представили концепцию историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысу

Президент РФ поручил разработать концепцию музея на территории Охтинского мыса. Как оказалось, один вариант уже есть.

Петербургские архитекторы уже разработали концепцию историко-археологического музея-заповедника, который хотят сделать на Охтинском мысу. Более того, ее уже направили Министерству культуры РФ. Об этом сообщил заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения ВООПИК Александр Кононов на пресс-конференции в "Интерфакс Северо-Запад", передал корреспондент Piter.TV.

Над концепцией работала бригада из 6 архитекторов под руководством вице-президент союза архитекторов Петербурга Святослава Гайковича. Архитектор показал, что было подготовлено на данный момент. Гайкович отметил, что на устройство территории нужно будет провести открытый конкурс, может быть, даже международный, несмотря на то, что проект его бригады уже получил много положительных откликов.

Общий вид проектного решения:

По мнению архитекторов, валы Ниеншанца можно было бы воссоздать, а пространство между ними перекрыть. Форма объекта будет напоминать форму крепости Ландскрона.

Площадка для реконструкций:

Мыс с сушей будет соединять пешеходный мостик, а на территории разместятся рестораны, парковка, парк.

Главный вопрос, который сейчас стоит на повестке, сколько территории отдадут под музей. Дело в том, что объектом культурного наследия были признаны только 15% территории. На остальной 85% должны разместить бизнес-центр "Газпрома". Напомним, в разные эпохи здесь находились крепость Ландскрона, поселения, шведская крепость Ниеншанц, судостроительные верфи. В результате археологических раскопок на Охтинском мысе были обнаружены остатки крепостей и множество исторических предметов. Объект культурного наследия носит название "Крепость "Ниеншанц" XVII века, участки культурного слоя неолита и раннего металла V-II тысячелетий до н.э., грунтовый могильник XVI-XVII веков". Экспертиза, которая проводилась археологом Айратом Ситдиковым, постановила, что историческую ценность представляет лишь часть мыса. С решением согласились не все и пытались отстоять свое мнение в суде, но Верховный суд РФ не стал удовлетворять иск к Минкульту РФ.

Святослав Гайкович заметил, что территория ― частная собственность, и этот вопрос является решающим. Даже если общественности удастся отстоять мыс и договориться о создании музея на всей территории, нужны будут бюджетные средства для ее выкупа и реализации проекта.

По мнению председателя ассоциации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы Михаила Мильчика, для музея-заповедника требуется вся территория. Заповедником он будет потому, что в музее будут не только экспонаты, но и археологические объекты, которые сохранились спустя века.

Снова появилась реальная надежда спасти эту территорию. Не просто спасти, а представить то, что там было найдено, с тем ,чтобы каждый петербуржцы и гости города могли увидеть то, что предшествовало в этом районе Петербурга. сказал Михаил Мильчик.

Заместитель директора АНО "Научно-исследовательский институт культурного и природного наследия" Петр Сорокин добавил, что Охтинский мыс может стать новой туристической точкой города. Он будет связывать собой петровский и допетровский Петербург. Нужен не небольшой музей, а масштабный. Спикеры сошлись в том, что если концепция будет реализована, в городе появится два уникальных пространства, расположенных на разных берегах Невы. Речь идет о арт-парке Тучков Буян.

На данный момент специалисты и эксперты ждут комментариев со стороны Минкультура РФ, "Газпрома" и губернатора Петербурга.

Фото: проект союза архитекторов Петербурга