Архитекторы представили эскизы археологического музея на Охтинском мысе

На Охтинском мысе создадут археологический музей-заповедник.

Архитекторы представили эскизы историко-археологического музея-заповедника, который будет создан на Охтинском мысе. Эскиз будущего археологического музея одним из первых представил заслуженный архитектор России Святослав Гайкович 6 февраля в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Музейную часть предлагается укрыть крышей, которая будет заканчиваться сценой с шумозащитным экраном. По крыше также смогут ходить люди. Архитекторы планируют создать парк, историческую гавань и набережную, нечто похожее на Новую Голландию. Участие в создании эскиза также принимали археологи, которое особое внимание уделяли содержательной части.

Местность богата историческими находками, поскольку на ней располагались три древних крепости - древняя новгородская, также Ландскрона и Ниеншанц. За несколько лет раскопок были найдены более двадцати тысяч артефактов, которые войдут в число экспонатов музея.

На данный момент неизвестно, как именно будет выглядеть проект. Также неизвестно, перейдет ли земля в собственность города. Однако в правительстве Санкт-Петербурга заявили, что готовы полностью помогать в создании музея.

Напомним, что президент Владимир Путин поручил создать археологический музей на Охтинском мысе. Он уверен, что музей станет новой точкой притяжения для жителей и гостей города.

Стоит отметить, что губернатор не увидел законных оснований для выкупа участка Охтинского мыса.

Фото: охтинскиймыс.рф