Губернатор не увидел законных оснований для выкупа участка Охтинского мыса

Глава Петербурга пояснил, что закон о контрактной системе в сфере закупок не предусматривает целевого приобретения земельных участков у единственного поставщика.

В четверг, 21 января, депутаты Борис Вишневский и Наталья Тихонова получили ответ от губернатора Петербурга Александра Беглова, в котором градоначальник пояснил, что у города нет законных оснований для выкупа или мены участка на Охтинском мысу. Напомним, что сейчас мыс находится в собственности "Газпром нефти". Об этом сообщила "Фонтанка".

Действующий закон о контрактной системе в сфере закупок не предусматривает целевого приобретения земельных участков у единственного поставщика. Кроме этого, обменять частную территорию на государственную тоже не выйдет. Закон предусматривает обмен лишь в случае, когда на частном участке расположен объект социальной, инженерной или транспортной инфраструктуры.

Владелец Охтинского мыса собирается построить на территории общественно-деловой комплекс с ландшафтным парком и общественным пространством.

Ранее мы писали, что депутаты ЗакСа попросили Беглова не застраивать Охтинский мыс.

Фото: citytowers.ru