Депутаты ЗакСа попросили Беглова не застраивать Охтинский мыс

Документ был поддержан 45-ю голосами.

Петербкргские депутаты попросили Беглова не застраивать Охтинский мыс. Соответствующий запрос Бориса Вишневского и Надежды Тихоновой утвержден городским парламентом.

Авторы проекта просят власти Петербурга организовать на Охте археологический музей. Документ поддержали 45 человек.

Напоним, что на месте Охтинского мыса планируют строить бизнес-центр. Резко против этой застройки выступают градозащитники.

Ранее мы сообщали о том, что реализацию Генплана в Петербурге могут приостановить.

Фото: Piter.tv