Депутаты ЗакСа попросили Беглова не застраивать Охтинский мыс

Петербкргские депутаты попросили Беглова не застраивать Охтинский мыс. Соответствующий запрос Бориса Вишневского и Надежды Тихоновой утвержден городским парламентом.
Авторы проекта просят власти Петербурга организовать на Охте археологический музей. Документ поддержали 45 человек.
Напоним, что на месте Охтинского мыса планируют строить бизнес-центр. Резко против этой застройки выступают градозащитники.
Ранее мы сообщали о том, что реализацию Генплана в Петербурге могут приостановить.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все