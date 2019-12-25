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Депутаты ЗакСа попросили Беглова не застраивать Охтинский мыс
Сегодня, 12:10
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IRINA_CHALKINA

Депутаты ЗакСа попросили Беглова не застраивать Охтинский мыс

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Документ был поддержан 45-ю голосами.

Петербкргские депутаты попросили Беглова не застраивать Охтинский мыс. Соответствующий запрос Бориса Вишневского и Надежды Тихоновой утвержден городским парламентом.

Авторы проекта просят власти Петербурга организовать на Охте археологический музей.  Документ поддержали 45 человек. 

Напоним, что на месте Охтинского мыса планируют строить бизнес-центр. Резко против этой застройки выступают градозащитники. 

Ранее мы сообщали о том, что реализацию Генплана в Петербурге могут приостановить.

Фото: Piter.tv

Теги: беглов, депутаты закса, охтинский мыс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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