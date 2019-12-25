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Реализацию Генплана в Петербурге могут приостановить
Сегодня, 11:14
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IRINA_CHALKINA

Реализацию Генплана в Петербурге могут приостановить

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Документ подготовила фракция "Единая Россия".

В Северной столице могут приостановить реализацию Генплана. Соответствующий запрос губернатору Александру Беглову отправили депутаты Заксобрания.

Документ подготовила фракция "Единая Россия". Его представил председатель комиссии ЗакСа по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Сергей Никешин.

Проект Генплана намеревались внести в Заксобрание осенью. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. 

Ранее мы сообщали о том, что каждый пятый петербуржец отработает 31 декабря полный день. В основном, это специалисты из сферы маркетинга, рекламы, науки и образования. 

Фото: Piter.tv

Теги: генплан спб, заксобрание, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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