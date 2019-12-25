Реализацию Генплана в Петербурге могут приостановить

В Северной столице могут приостановить реализацию Генплана. Соответствующий запрос губернатору Александру Беглову отправили депутаты Заксобрания.
Документ подготовила фракция "Единая Россия". Его представил председатель комиссии ЗакСа по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Сергей Никешин.
Проект Генплана намеревались внести в Заксобрание осенью. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы.
Ранее мы сообщали о том, что каждый пятый петербуржец отработает 31 декабря полный день. В основном, это специалисты из сферы маркетинга, рекламы, науки и образования.
Фото: Piter.tv
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