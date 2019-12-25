Каждый пятый петербуржец отработает 31 декабря полный день

Каждый шестой работник (16%) сможет уйти с работы немного раньше.

Почти четверть опрошенных петербуржцев выйдут на работу 31 декабря и будут работать полный восьмичасовой день. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого hh.ru.

Каждый шестой работник (16%) сможет уйти с работы немного раньше, еще треть (34%) не будет работать 31 декабря. В основном, это специалисты из сферы маркетинга, рекламы, науки и образования.

При этом абсолютное большинство (84%) считают, что 31 декабря нужно сделать постоянным выходным днём.

31 декабря в Петербурге объявили выходным днем.

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