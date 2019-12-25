31 декабря в Петербурге объявили выходным днем

Рабочий день переносится на 26 декабря.

В понедельник, 21 декабря, Смольный порадовал петербуржцев хорошей новостью: 31 декабря объявили выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города.

Сотрудники исполнительных органов государственной власти Петербурга отработают рабочий день в субботу, 26 декабря. Руководителям всех компаний и организаций также порекомендовали сделать этот день выходным.

По словам главы города, год был тяжелый, поэтому людям нужно дать возможность отдохнуть и в кругу семьи. Губернатор в очередной раз попросил горожан отметить праздники дома.

Ранее мы писали, что диетологи рекомендовали не пить много шампанского на Новый год.

Фото: Piter.TV