Диетологи рекомендовали не пить много шампанского на Новый год

Для пользы можно выпить 1-2 бокала.

В новогоднюю ночь можно позволить себе только 1-2 бокала шампанского, так как в таком количестве напиток даст позитивный психологический эффект. При превышении нормы позитивный психологический эффект. Об этом РИА Новости рассказали эксперты.

Научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина отметила, что в небольших дозах игристое вино расслабляет, заряжает положительной энергией. При этом игристое вино из-за углекислого газа ускоряет процесс опьянения.

Шампанское нельзя беременным, кормящим женщинам, людям с хроническими заболеваниями.

Ранее диетолог назвал продукты, которыми нельзя закусывать шампанское.

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