Диетолог назвал продукты, которыми нельзя закусывать шампанское

Лучшие закуски для шампанского – нежирная рыба или птица, овощи, сыр, фрукты.

Правильно подобранная закуска помогает избежать обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта после употребления шампанского. Об этом NEWS.ru сообщил врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

Лучшие закуски для шампанского – нежирная рыба или птица, овощи, сыр, фрукты. Эти же продукты можно есть и во время позднего ужина. Они легко усваиваются и не способствуют набору веса.

А вот сливочное масло, маскарпоне, майонез плохо сочетаются с игристыми винами. Сочетание этих продуктов и шампанского может вызвать обострение панкреатита, тяжесть, тошноту, вздутие живота. Не стоит закусывать жирным мясом, особенно свиным. В списке нежелательных продуктов также находятся ирис, конфеты, мармелад, шоколад и другие сладости. Из-за повышения уровня глюкозы и сочетания с игристым, человека просто будет клонить в сон.

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Фото: Piter.tv