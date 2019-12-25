Больным коронавирусом предложили альтернативу шампанскому на Новый год

Также придется заменить многие привычные новогодние блюда.

Больным коронавирусом стоит исключить из новогоднего меню копченые, жирные, острые блюда и алкоголь, потому что такая пища создает большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Об этом РИА Новости заявили врачи.

Врач-диетолог Елена Чедия рассказала, что больным коронавирусом в новогоднюю ночь лучше есть тушеные или свежие овощи. Острые закуски следует исключить, их нужно заменить на более легкие аналоги. Отдельно диетолог рекомендовала заменить жареное мясо или рыбу на тушеное.

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова посоветовала есть цитрусовые, которые разжижают кровь и обладают витамином С. можно приготовить к новому году цитрусовое желе. Нутрициолог также предложила разбавить новогоднее меню такой "лечебной" закуской, как маринованный лук: нарезанный кружочками репчатый лук нужно сбрызнуть уксусом и поставить в холодильник в баночке. Он отлично будет сочетать с тушеным мясом или рыбой.

Медики подчеркнули, что заболевшим COVID-19 нельзя пить алкоголь ни в сам Новый год, ни весь остальной период лечения. Алкоголь можно заменить морсами из облепихи, малины или клюквы.

Был назван обязательный к потреблению во время пандемии коронавируса продукт.

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