Назван обязательный к потреблению во время пандемии коронавируса продукт

В рацион обязательно должен входить качественный белок.

В период пандемии коронавируса людям необходимо с особой осторожностью относиться к различным диетам и ограничениям. Не стоит сейчас отказываться от белковых продуктов. Об этом NEWS.ru сообщили специалисты.

По словам диетолога Дарьи Русаковой, при правильном подходе рацион питания не может навредить здоровью. В рацион обязательно должен входить качественный белок: мясо, рыба, растительные продукты. Если человек ест одни макароны, крупы, крахмалистые овощи, то это только нанесет вред иммунитету.

Люди, которые отказываются от мяса на длительный срок, часто страдают анемиями. Это значит, что в крови мало гемоглобины и эритроцитов. Такие люди наиболее подвержены заболеваниям и инфекциям.

Врач-инфекционист Анна Орешкова также считает, что сейчас не время переходить на вегетарианство или веганство.

Терапевт перечислила продукты, повышающие риск заражения коронавирусом.

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