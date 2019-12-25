Врач перечислила продукты, повышающие риск заражения коронавирусом

Кислотно-щелочной баланс необходимо поддерживать в определённых значениях для нормальной работы организма.

Вероятность заражения коронавирусом повышают продукты, которые смещают кислотно-щелочное равновесие в организме. В первую очередь – это изделия из белой муки, коровьего молока и рафинированного сахара (сливочное масло, печенье, сметана, батончики, фастфуд, газировка), об алкоголе, крепком чае и кофе. Об этом NEWS.ru рассказала терапевт Ольга Бурлакова.

Кислотно-щелочной баланс необходимо поддерживать в определённых значениях для нормальной работы организма, протекания биохимических реакций и оптимального функционирования ферментов. А продукты, которые смещают это равновесие, могут приводить и к снижению иммунитета в целом.

Иммунные клетки работают правильно при слабощелочной среде. А та же белая мука и алкоголь закисляют среду в организме. Белую муку терапевт советует заменить на цельнозерновую, сливочное масло – на топленое, а коровье молоко – на козье.

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