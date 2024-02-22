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В Красноярском крае мужчина "случайно" похитил более 40 килограммов мяса

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По решению Шарыповского суда мужчине вынесен вердикт.

На территории Шарыпова районный суд в Красноярском крае вынес приговор мужчине, "случайно" укравшему 45 килограммов мяса. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. Речь идет о том, что в октябре 2024 года в полицию обратился 42-летний мужчина.  К нему по предварительной договоренности приехали двое жителей Хакасии и их приятель для того, чтобы забить двух коров и быка в целях покупки мяса. А своего 33-летнего товарища мужчины взяли для помощи в забое и погрузке туш.

Разделав животных и забрав мясо, клиенты из Хакасии рассчитались и уехали. Уже позже фермер заметил, что сумма, которую ему заплатили, не сходилась с реальным объемом отпущенного мяса.

пресс-служба МВД по региону

Просмотрев видеозапись с камер наблюдения, потерпевший заметил, как тот самый помощник грузит в машину еще не взвешенные части туш.  В результате злоумышленник был задержан. Он попытался убедить оперативников в том, что по забывчивости  забрал себе мясо стоимостью около 14 тысяч рублей. Однако в отношении мужчины все равно было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Шарыповский районный суд приговорил обвиняемого к 10 месяцам исправительных работ с удержанием пяти процентов из зарплаты в пользу государства.

Экстремальная поездка на крыше авто по Невскому проспекту закончилась уголовным делом.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: кража, красноярский край, мвд, мясо, регионы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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