Экстремальная поездка на крыше авто по Невскому проспекту закончилась уголовным делом

Пока составлен административный протокол.

В Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД задержали водителя внедорожника Toyota и его пассажира, который ехал на крыше автомобиля по Невскому проспекту. Инцидент произошел после сообщения очевидцев в полицию Центрального района. За рулем находился 23-летний житель Токсово, а на крыше автомобиля стоял его 22-летний нетрезвый приятель.

В ходе проверки выяснилось, что на автомобиле были изменены идентификационные номера. В результате водитель привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.23 КоАП за нарушение правил перевозки людей, а его пассажир - по ст. 20.1 КоАП за мелкое хулиганство.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по ст. 326 УК РФ за подделку идентификационных номеров транспортного средства. Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку, начато расследование, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге задержали стрелявших по прохожим из окна квартиры.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области