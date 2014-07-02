В Госдуме предложили сделать 31 декабря постоянным выходным днем

По словам депутата, можно не нарушать баланс выходных и праздников, сделав 8 января рабочим днем.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сделать 31 декабря постоянным выходным днем. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Депутат отметил, что последние годы правительство ежегодно "в ручном режиме" делает 31 декабря выходным днем. Он также напомнил, как в 2019-м и 2020 годах не сделали этот день выходным, и в стране началась "календарная вакханалия", в результате которой некоторые регионы самостоятельно приняли решение, отдыхать в этот день или нет.

Нилов предложил, что можно не нарушать баланс выходных и праздников, сделав 8 января рабочим днем. Он подчеркнул, что по итогам длительных обсуждений и опросов что люди высказали желание не работать 31 декабря.

Фото: Piter.tv