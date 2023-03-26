  1. Главная
В Госдуме предложили дать жильцам право голосовать за досрочное включение отопления
Сегодня, 8:45
Депутаты предложили внедрить систему голосования на портале "Госуслуги".

В Госдуме предложили дать жильцам право голосовать за досрочное включение отопления. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на текст обращения, направленного на имя министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.

Авторами инициативы выступили депутаты от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сангаджи Тарбаев и Антон Ткачев. Они предложили внедрить систему голосования на портале "Госуслуги". По мнению парламентариев, для одних жителей температура ниже восьми градусов вполне комфортна, а другие уже при -13 градусах чувствуют себя неуютно.

Депутаты предлагают предоставить собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах возможность голосовать за начало отопительного сезона в своих домах. Оно может проводиться среди жителей, подключенных к одной ресурсоснабжающей организации.

Ранее мы сообщали, что в доме на северо-западе Москвы обрушилась часть потолка.

Фото: pxhere.com

