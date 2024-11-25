  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:59
119
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В доме на северо-западе Москвы обрушилась часть потолка

0 0

Никто из жильцов не пострадал в результате обрушения.

В доме на северо-западе Москвы обрушилась часть потолка. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел утром 26 сентября в одной из квартир жилого дома на Подмосковной улице. По словам жительницы квартиры, в момент происшествия в квартире спали два взрослых родственника и семилетний ребенок. Никто из них не пострадал в результате обрушения потолка.

Женщина рассказала, что дом старый, но никаких трещин в нем не было. Также сообщается, что упавший кусок потолка отскочил на диван и повредил подоконник.

Ранее мы сообщали, что нанимающим мигрантов компаниям захотели запретить участвовать в госзакупках.

Видео: 360.ru

Теги: квартира, москва, обрушение, потолок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии