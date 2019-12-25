Нанимающим мигрантов компаниям захотели запретить участвовать в госзакупках

Сергей Миронов направил предложение премьер-министру страны Михаилу Мишустину.

Компании, которые привлекают на работу мигрантов, следует отстранить от участия в государственных закупках. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. Представитель Государственной думы указал, что властям важно ввести запрет на участие в государственных и муниципальных закупках для таки х предприятий, которые привлекают на работу иностранных граждан. Соответствующее обращение со стороны парламентария из нижней палаты поступило премьер-министру Михаилу Мишустину.

Исключение — высококвалифицированные специалисты. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Законодатель привел в своем обращении данные российских правоохранительных органов, согласно которым на территории страны находятся более шести миллионов иностранных граждан. При этом приток мигрантов увеличивает нагрузку на федеральный бюджет и казна недополучает около трех триллионов рублей. Большие средства идут на социальное и медицинское обслуживание таких категорий. Политик добавил, что за 2024 год траты депортацию превысили один миллиард рублей.

