Жительницу Сестрорецка отправили в колонию за фиктивную постановку на учет двух мигрантов

Женщина зарегистрировала их в своей квартире на улице Борисова.

Прокуратура Курортного района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивистки, ей вменяют ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ).

Как сообщили в надзорном ведомстве, в период с января по май фигурантка за деньги зарегистрировала в своей квартире на улице Борисова в Сестрорецке двоих уроженцев Узбекистана. Там мигранты никогда не проживали.

Виновной по совокупности приговоров назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 3 месяца с отбыванием в колонии-поселении.

Ранее мы рассказывали о том, что в Коммунаре выявлены факты легализации мигрантов из африканской страны через фиктивные браки.

Фото: Piter.TV