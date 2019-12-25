Жительницу Сестрорецка отправили в колонию за фиктивную постановку на учет двух мигрантов

Прокуратура Курортного района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивистки, ей вменяют ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ).
Как сообщили в надзорном ведомстве, в период с января по май фигурантка за деньги зарегистрировала в своей квартире на улице Борисова в Сестрорецке двоих уроженцев Узбекистана. Там мигранты никогда не проживали.
Виновной по совокупности приговоров назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 3 месяца с отбыванием в колонии-поселении.
Ранее мы рассказывали о том, что в Коммунаре выявлены факты легализации мигрантов из африканской страны через фиктивные браки.
Фото: Piter.TV
