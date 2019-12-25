"Газпром" подал в суд на КГИОП из-за Охтинского мыса

Там должны возвести комплекс, который будет состоять из двух зданий средней высотой 28 метров и общественного парка, выходящего на набережную Невы.

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал административное исковое заявление АО "Газпромнефть Восточно-Европейские проекты" к комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП).

"Газпром" требует признать недействительным распоряжение КГИОП от 11 сентября 2020 года, согласно которому Охтинский мыс представляет культурную ценность. Предварительное заседание состоится 6 октября.

Территорию Охтинского мыса в 2005 году приобрел "Газпром" для строительства небоскреба "Охта-Центр". Под давлением общественности строительство перенесли на территорию Лахты. Что касается Охтинского мыса, то общественники и оппозиционеры предлагали сохранить археологический памятник и создать там музей под открытым небом.

В начале 2020 года "Газпром нефть" подвела итоги международного конкурса на разработку концепции развития территории Охтинского мыса. Там должны возвести комплекс, который будет состоять из двух зданий средней высотой 28 метров и общественного парка, выходящего на набережную Невы.

В начале августа Верховный суд вынес решение по делу о застройке Охтинского мыса.

Фото: citytowers.ru