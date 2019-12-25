В центре Петербурга появится Почтовый квартал

Квартал расположат между Исаакиевским собором и Новой Голландией.

В среду,7 июля, стало известно, что в Северной столице появится Почтовый квартал в самом центре города. На месте построят офисный центр, арт-галерея, музейное пространство, концертный зал, центр современного искусства.

В строительстве общественного пространства и делового центра примет участие "Почта России". В рамках проекта реконструируют комплекс зданий почтамта: Главпочтамт, Дворец культуры работников связи и дом-усадьба Ломоносова. Отметим, что здания входят в список объектов культурного наследия федерального значения, сейчас они нуждаются в капитальном ремонте.

Ранее мы писали, что здания двух выборгских школ признали объектами культурного наследия.

Фото: Почта России / Вконтакте