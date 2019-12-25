Здания двух выборгских школ признали объектами культурного наследия

Теперь они будут находиться под охраной государства.

"Русская женская школа со службами" по Ленинградскому проспекту, дом 6 и школа на Выборгской улице, дом 25, признаны объектами культурного наследия Выборга, нуждающимися в охране. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересный Выборг".

Примечательно, что к здания относились к ОКН еще в советские годы, но как предметы охраны обозначены не были.

"Русская женская школа" открылась 17 августа 1883 года. Текущее здание появилось 3 года спустя, а водопровод для учениц провели в 1894 году. После войны здание заняло ПТУ №3, которое сейчас получило название "колледж "Александровский", и его общежитие.

Во втором объекте размешалось Финское старое совместное училище или Школа. В архитектуре здания присутствуют неоготические элементы и обелисками: это решение использовал архитектор Иконен в 1903 году.

В военные годы в Школе находилась полевая почта финнов, а позже, в советское время – городская станция юных техников и дворец творчества. На данным момент сооружение стало частью комплекса Выборгской гимназии.

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Фото: ВКонтакте / vyborg_news