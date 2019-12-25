Грот Медузы в Выборге отреставрируют за 1,3 миллиона рублей

В Выборге стартовала подготовка к реставрации Грота Медузы на острове Людвигштайн. Эту информацию опубликовал РосТендер.
Природный музей-заповедник "Парк Монрепо" заключит контракт c победителем тендера на 1,3 миллиона рублей. Заявки принимаются до 3 июля, а уже 17 числа будут объявлены итоги.
Отметим, что Грот Медузы признан памятником культурно-исторического наследия федерального значения в составе комплекса сооружений XVIII-XIX веков.
Ранее мы рассказали о том, что комитет охраны природных ресурсов борется с незаконными свалками в Выборгском районе.
Фото: www.piligrimstory.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все