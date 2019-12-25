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Грот Медузы в Выборге отреставрируют за 1,3 миллиона рублей
Сегодня, 14:43
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lizapoluda

Грот Медузы в Выборге отреставрируют за 1,3 миллиона рублей

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Поиском подрядчика занимается парк "Монрепо".

В Выборге стартовала подготовка к реставрации Грота Медузы на острове Людвигштайн. Эту информацию опубликовал РосТендер.

Природный музей-заповедник "Парк Монрепо" заключит контракт c победителем тендера на 1,3 миллиона рублей.  Заявки принимаются до 3 июля, а уже 17 числа будут объявлены итоги.

Отметим, что Грот Медузы признан памятником культурно-исторического наследия федерального значения в составе комплекса сооружений XVIII-XIX веков.

Ранее мы рассказали о том, что комитет охраны природных ресурсов борется с незаконными свалками в Выборгском районе.

Фото: www.piligrimstory.com

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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