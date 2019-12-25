Комитет охраны природных ресурсов борется с незаконными свалками в Выборгском районе

Особенно активно работа ведётся в лесах и на кладбищах.

В Выборгском районе проходят мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Количество нелегальных скоплений мусора на территории района уменьшилось по сравнению с 2019 годом. Однако согласно наблюдениям местного комитета охраны природных ресурсов, стихийные свалки нередко возникают сразу после уборки.

По словам Начальника отдела природных ресурсов МО "Выборгский район" Елены Баронкиной, с апреля по июнь 2020 года объем вывезенных с территории Выборга свалок составил 610 кубических метров. Большая часть отходов появляется в результате жизнедеятельности человека и ремонта помещений.

Работы по ликвидации мусора и по пресечению их возникновения проводятся в соответствии с муниципальным контрактом. В течение трёх лет специалисты избавляются от свалок на кладбищах. Так, в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом, в текущем году улучшилась ситуация на самом старом выборгском кладбище площадью 4 га недалеко от посёлка Кангас.

Кроме того, на Северном кладбище уже вывезено свыше 3 тысяч кубометров мусора, установили 4 мусорных контейнера.

















Зампредседателя комитета охраны природных ресурсов администрации МО "Выборгский район" Анна Каграманян подчеркнула, что местная администрация каждый год обращается к жителям с просьбой соблюдения чистоту и исключать случаи появления свалок на кладбищах. Прежде всего это зависит от бережного отношения граждан к природе.

На данный момент, наиболее насущной проблемой для МО являются свалки, возникающие в лесах, заброшенных карьерах и вблизи садоводств. Для их устранения проводятся специальные мероприятия: так, на подъездных путях к отчищенному участку формируют землевалы 1- 1,5 метров в высоту, чтобы избежать заезда автотранспорта. Кроме того, вблизи бывших мусорных скоплений устанавливаются таблички с призывному к чистоте и дополнительные емкости для ТКО.



















Нарушителям, создающим несанкционированные свалки, грозят наложение штрафов, внесение административных представлений и предписаний.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО