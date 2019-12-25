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Посетителей парка ”Монрепо" попросили не беспокоить ужей
Сегодня, 9:31
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lizapoluda

Посетителей парка ”Монрепо" попросили не беспокоить ужей

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Людям необходимо сохранять холоднокровие при встреча с безобидными змеями.

В парке "Монрепо" ожидается период активности ужей: у них начинается брачный период. Сотрудники музея-заповедника напомнили посетителям, как отличить змей от ядовитых собратьев и попросили не тревожить пресмыкающихся. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе парка.



По словам работников, многие отдыхающие назойливо преследуют уже, пытаясь сделать фото. Это может послужить большим стрессом для змей: 

Ужи безобидны, их можно узнать по желтым пятнам на голове. Соблюдайте правила посещения парка: не сходите с тропинок, не заходите в траву. В общем, не беспокойте брачующихся.

отметили авторы поста 

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Фото: ВКонтакте /  monrepovyborg

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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