Посетителей парка ”Монрепо" попросили не беспокоить ужей

В парке "Монрепо" ожидается период активности ужей: у них начинается брачный период. Сотрудники музея-заповедника напомнили посетителям, как отличить змей от ядовитых собратьев и попросили не тревожить пресмыкающихся. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе парка.
По словам работников, многие отдыхающие назойливо преследуют уже, пытаясь сделать фото. Это может послужить большим стрессом для змей:
Ужи безобидны, их можно узнать по желтым пятнам на голове. Соблюдайте правила посещения парка: не сходите с тропинок, не заходите в траву. В общем, не беспокойте брачующихся.
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Фото: ВКонтакте / monrepovyborg
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