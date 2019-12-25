Посетителей парка ”Монрепо" попросили не беспокоить ужей

Людям необходимо сохранять холоднокровие при встреча с безобидными змеями.

В парке "Монрепо" ожидается период активности ужей: у них начинается брачный период. Сотрудники музея-заповедника напомнили посетителям, как отличить змей от ядовитых собратьев и попросили не тревожить пресмыкающихся. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе парка.







По словам работников, многие отдыхающие назойливо преследуют уже, пытаясь сделать фото. Это может послужить большим стрессом для змей:

Ужи безобидны, их можно узнать по желтым пятнам на голове. Соблюдайте правила посещения парка: не сходите с тропинок, не заходите в траву. В общем, не беспокойте брачующихся. отметили авторы поста

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Фото: ВКонтакте / monrepovyborg