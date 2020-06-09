Ночью на Выборг обрушился град

Также в городе произошла гроза.

В ночь на 9 июня в Выборге и его окрестностях бушевала непогода. На город обрушился сильный град. Очевидцы сняли на видео, как огромные ледяные глыбы размером практически с грецкий орех били по земле, зданиям и машинам.

На записи видно, что град был такой силы, что оставлял после себя вмятины на сырой земле.

Также в эту ночь в Выборге произошла гроза. Огромные молнии озарили все небо над городом.

Ранее мы писали, что аномальная жара в Петербурге продержится до четверга.

Фото, видео: Telegram / Мегаполис